Jenny Elvers stolz auf ihren Sohn

Schauspielerin Jenny Elvers (47, «Männerpension») ist stolz auf ihren Sohn Paul (18), weil er Courage zeige. «Er hat das Herz auf dem rechten Fleck und ist mutig, das macht mich glücklich», sagte sie bei der «Laughing Hearts»-Charity-Gala am Samstagabend in Berlin. «Wenn Paul sieht, dass jemand ungerecht behandelt wird, macht er seinen Mund auf und tut etwas dagegen. Da stehe ich als Mutter daneben und bin stolz.»

Paul stammt aus einer früheren Beziehung mit Alex Jolig, der im Jahr 2000 an der RTL-II-Show «Big Brother» teilnahm und den sie im selben Jahr kennenlernte. Aktuell lebt die Schauspielerin mit ihrem Sohn abwechselnd in der Lüneburger Heide und in Berlin und bereitet sich auf ihren Auftritt in der Sat.1-Show «Dancing on Ice» vor, bei deren Eröffnungsfolge sie am 15. November trotz gebrochener Rippe dabei sein will.