Umfangreiche Sperrungen für Bombenentschärfung

Für die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Berlin-Hellersdorf haben Polizei, Bezirksamt und Feuerwehr umfangreiche Sperrungen und Evakuierungen angekündigt. Ab 9.30 Uhr wird am Montag rund um den Fundort auf dem Gelände des Stadtguts Alt-Hellersdorf ein Sperrkreis eingerichtet, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Zur Sicherheit aller Bewohner werde der Bereich zwischen Zossener Straße (Norden), Stendaler Straße (Osten), Cottbusser Straße (Süden) und Alte Hellersdorfer Straße (Westen) geräumt. Die Feuerwehr stellte im Internet eine interaktive Karte bereit. In dem Sperrkreis befinden sich auch Schulen und Kitas.

Die Sperrung soll den Angaben zufolge bis 14.00 Uhr bestehen. Notunterkünfte gibt es in drei Sporthallen des Sartre-Gymnasiums und der Jean-Piaget-Schule. Familien können zudem die Kantine des Dienstgebäudes des Bezirksamts in der Riesaer Straße 94 sowie die Aula und Cafeteria der Rahel-Hirsch-Schule in der Peter-Weiss-Gasse 8 nutzen. Für Betroffene, die den Sperrkreis nicht selbstständig verlassen können, wird ein Transport sowie passende Betreuung organisiert. Details zur Kontaktaufnahme sollten in Kürze mitgeteilt werden.

Die Entschärfung ist für 12.00 Uhr geplant. Der Sprengkörper war am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Von der Bombe gehe laut Polizei keine unmittelbare Gefahr aus. Der direkte Bereich um die Bombe sei bereits gesperrt worden. Voraussichtlich mehrere tausend Menschen müssen am Montag ihre Wohnungen verlassen, sagte eine Sprecherin.