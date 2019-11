Familiensenatorin schreibt Kitas wegen veralteter Daten an

Nach Problemen zum Start des «Kita-Navigators» in Berlin will Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) die Kitas schriftlich daran erinnern, dass die Daten für das Portal aktuell sein müssen.

«Alle Akteure im Kita-System haben ein Interesse daran, dass die Platzsuche einfacher wird und das Wartelisten-Chaos aufhört. Es kommt es jetzt darauf an, dass die Kita-Träger mitziehen», teilte Scheeres am Donnerstag, den 7. November 2019 mit. Alle Kitas sollen deshalb nach Angaben der Senatsverwaltung noch einmal angeschrieben werden.

Das neue Online-Angebot, das die Suche nach einem Kitaplatz in Berlin einfacher machen soll, ist am Mittwoch gestartet. Mehrere Medien kritisierten, zum Teil gebe es in Kitas gar keine freien Plätze, obwohl der Navigator das anzeige. «Es ist ja auch für Kitas nicht wünschenswert, wenn Eltern in die Irre geführt werden und ständig Anfragen eingehen, obwohl man keine freien Plätze hat», sagte Scheeres.