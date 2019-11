Sanierte Staatsbibliothek Unter den Linden vor Eröffnung

Nach einer umfassenden Sanierung und Modernisierung steht die Staatsbibliothek Unter den Linden vor ihrer Wiedereröffnung. In mehreren Abschnitten war der von 1903 bis 1914 errichtete Bau seit 2005 renoviert worden.

«Wir haben bei laufendem Betrieb umgebaut, das war nicht einfach für Mitarbeiter und Benutzer», sagte die Generaldirektorin der Staatsbibliothek, Barbara Schneider-Kempf, am Freitag in Berlin. Am Montag (04. November 2019) ist die Schlüsselübergabe durch die Präsidentin des federführenden Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Petra Wesseler, geplant.