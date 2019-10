Berliner Derby und Demonstrationen: Polizei steht vor Großeinsatz

Die Berliner Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf mehrere Demonstrationen und das Fußballderby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC am Samstag vor.

«Wir werden mit 1500 Kräften in der Stadt unterwegs sein. Wie sich diese verteilen hängt vom Tagesverlauf ab», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag (31. Oktober 2019). Zum ersten Mal treffen am Abend die Bundesliga-Teams von Union und Hertha in der Hauptstadt aufeinander - Anstoß ist um 18.30 Uhr an der alten Försterei in Köpenick.