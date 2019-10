Hertha gegen Dynamo: Erste Fans in Berlin eingetroffen

Vor dem Pokal-Duell zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden sind am Mittwochnachmittag die ersten Gästefans in Berlin eingetroffen. Noch gibt es keine Einsatzschwerpunkte, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da der Polizei eine «hohe Gefahrenbewertung» vorliegt, hat sie die um 20.45 startende Partie besonders im Blick: Mehrere hundert Kräfte werden das Spiel begleiten.

Hertha erwartete im Olympiastadion rund 70 000 Zuschauer, 30 000 davon aus Dresden. Fans, die Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg gingen, sollten getrennt ins Stadion geleitet werden, sagte der Sprecher. Er betonte: Ein Großteil der Fans seien am Spiel und nicht an Gewalt interessiert.

Am Samstag treffen Hertha BSC und Union Berlin zum Stadt-Derby in der ersten Bundesliga aufeinander. Auch die Partie in der Alten Försterei in Berlin-Köpenick hat eine hohe Gefährdungsbewertung. Laut einem Polizeisprecher werden auch am Samstag mehrere hundert Kräfte im Einsatz sein.