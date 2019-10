Trend hält an: Zahl der Ehescheidungen erneut zurückgegangen

Das sind rund 233 Scheidungen weniger als im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 29. Oktober 2019 mitteilte. Demnach hätte die Zahl der Ehescheidungen in Brandenburg den niedrigsten Stand seit 1996 erreicht. Die meisten Scheidungen mit 368 gab es im Landkreis Oberhavel, die wenigstens mit 107 in Frankfurt (Oder). 20 Ehen überdauerten in Brandenburg nur ein Jahr, die meisten endeten im achten Ehejahr.