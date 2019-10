Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Fahrplanwechsel: Mehr ICEs von München nach Berlin

Zum Winter-Fahrplanwechsel erhöht die Bahn die Zahl der direkt von München nach Berlin fahrenden ICEs. Ab 15. Dezember wird es dann eine stündliche Direktverbindung von der Landes- in die Bundeshauptstadt geben, sagte Klaus-Dieter Josel, der Konzernbevollmächtigte der Bahn für Bayern, am Freitag in München. Bisher müssen Fahrgäste in der Mittagszeit noch in Nürnberg umsteigen.

© dpa