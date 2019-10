Berliner ZLB ist «Bibliothek des Jahres»

Es wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung vergeben. Der Stiftungsvorsitzende Thomas de Maizière würdigte die ZLB laut einer Mitteilung zum Festakt für ihren Vorbildcharakter: beim Videos streamen, den digitalen Lese- und Hörmedien sowie beim E-Learning, also dem Lernen über das Netz. Mit dem Projekt «Digitale Welten» habe die Bibliothek «ein attraktives, zukunftsgerichtetes Angebot geschaffen, insbesondere für Nutzer, die sonst nicht viele Bücher lesen», so de Maizière am 24. Oktober 2019, dem bundesweiten « Tag der Bibliotheken ».