«Berlin kann Olympia»: Sportbund offen für Neubewerbung

Der Landessportbund Berlin kann sich weiter eine Bewerbung der Hauptstadt um Olympia 2032 oder 2036 vorstellen und sucht dazu den Austausch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. «Berlin kann Olympia. Allein schon die vergangene Bewerbung und die letzte Interessenbekundung Berlins für die Spiele haben den Sport in der Stadt weitergebracht», sagte LSB-Präsident Thomas Härtel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. «Sie haben neue Infrastruktur entstehen lassen und neue Ideen geboren. Im Dialog mit dem Deutschen Olympischen Sportbund wird sich der organisierte Sport in Berlin daher über Möglichkeiten einer weiteren Bewerbung austauschen.»

© dpa

In Berlin hatte sich am Montag die Initiative für eine mögliche Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region um die Olympischen Spiele 2032 präsentiert. «Berlin 2032, das glaube ich nicht», sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu möglichen weiteren deutschen Bewerbern. «Und 2036 erst recht nicht.»

Von einer Bewerbung um Olympia 100 Jahre nach den von den Nationalsozialisten missbrauchten Spielen hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) abgeraten. «Wir beobachten mit Interesse die Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen», sagte Härtel.

Berlin war mit der Bewerbung für Olympia 2000 gescheitert. Im Rennen um Olympia 2024 unterlag Berlin in der nationalen Ausscheidung Hamburg, ehe die Bürger der Hansestadt den Plan ablehnten. «Olympische und Paralympische Spiele sind nach wie vor Ereignisse von großer Strahlkraft», sagte Härtel. «Mit ihnen kann sich eine Stadt und eine Region weit über den Sport hinaus weiterentwickeln. Berlin verfügt über eine großartige Sport- Infrastruktur, enorme Expertise bei der Ausrichtung von Sport- Großveranstaltungen und vor allem über eine sportbegeisterte Bevölkerung.»

Auch Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel hatte sich Ende Februar positiv über einen möglichen neuen Olympia-Anlauf geäußert, dabei aber betont, dass ein solcher Schritt nur im Rahmen einer nationalen Bewerbung gemeinsam mit anderen deutschen Städten denkbar sei. Am Dienstag wollte er die Pläne in NRW nicht kommentieren.