Auseinandersetzungen bei Demos gegen türkische Offensive

Bei Demonstrationen in Berlin gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist es am Donnerstagabend zu Auseinandersetzungen mit Passanten gekommen. Eine «untere vierstellige Zahl» von Menschen habe demonstriert, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Demonstration war den Angaben zufolge zunächst friedlich, im weiteren Verlauf sei es aber wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Passanten gekommen, die am Rande der Demo den sogenannten Wolfsgruß gezeigt hatten. Dabei handelt es sich um ein Handzeichen, das von türkischen Nationalisten und Rechtsextremen verwendet wird.

Drei Beamte erlitten bei dem Einsatz Kopfverletzungen durch Tritte und einen Pflasterstein, sie konnten jedoch vorerst im Dienst bleiben. Mehrere Versammlungsteilnehmer versuchten zudem, ein Lokal zu stürmen, dessen Mitarbeiter ebenfalls den «Wolfsgruß» gezeigt hatten - sie wurden aber von der Polizei gestoppt. Die Versammlung wurde gegen 21.00 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung.