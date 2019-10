Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Hunderte demonstrieren gegen türkische Syrien-Offensive

In Berlin haben am Donnerstagabend zahlreiche Menschen gegen die türkische Offensive in Nordsyrien demonstriert. Eine «untere vierstellige Zahl» sei in Kreuzberg zusammengekommen, sagte ein Polizeisprecher. Konkrete Zahlen lagen zunächst nicht vor. Der Demonstrationszug sei für die Zeit von 18 bis 22 Uhr angemeldet worden. Die Demonstration sei bislang friedlich verlaufen, sagte der Sprecher am Abend.

In weiteren deutschen Städten, etwa in Hamburg, Magdeburg und Köln, zogen am Donnerstag ebenfalls Demonstranten durch die Straßen, um gegen die Militäroffensive zu protestieren, die sich gegen die kurdische YPG-Miliz richtet. Sie wird von der Türkei als Terrororganisation angesehen.