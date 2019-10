Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

«Der Himmel über Berlin»: Müller gratuliert Peter Handke

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat dem Schriftsteller Peter Handke für die Auszeichnung mit dem Literatur-Nobelpreis gratuliert. Handke habe zwar nur kurze Abschnitte seiner Biografie in Berlin verbracht. Als Autor des Drehbuchs für Wim Wenders' Filmklassiker «Der Himmel über Berlin» habe er aber einen großartigen literarischen Beitrag zum cineastischen Bild der Stadt geleistet, erklärte Müller am Donnerstag. Berlin habe daher guten Grund, Handke zu dieser bedeutendsten Auszeichnung in der Welt der Literatur zu gratulieren. Wenders hatte den Film mit Bruno Ganz und Otto Sander 1987 gedreht.

Handke und die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erhalten den Literatur-Nobelpreis jeweils für 2019 und 2018.