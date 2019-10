Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Küchenbrand in Berlin-Mitte: Mann stirbt in Rettungswagen

Nach einem Küchenbrand in Berlin-Mitte ist ein Mann im Rettungswagen gestorben. Das Feuer war am Samstagabend im sechsten Stock eines Hauses in der Heinrich-Heine-Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

© dpa

Ein Wagen der Freiwilligen Feuerwehr war als erstes am Einsatzort. Die Kameraden holten den leblosen Mann aus der brennenden Wohnung. Im Treppenhaus versuchten sie fast eine Stunde lang, ihn zu reanimieren, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Anschließend wurde der Mann mit einer Drehleiter aus dem Gebäude und in einen Rettungswagen gebracht. Dort starb er jedoch wenig später.

Die Feuerwehr musste zwei weitere Wohnungen in dem Gebäude gewaltsam öffnen, um diese zu kontrollieren. Dort wurden jedoch keine Bewohner angetroffen. Warum es brannte, stand zunächst nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Die Identität des Toten war zunächst ebenfalls noch unklar.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem weiteren Küchenbrand. Ein Mann wurde aus einer Wohnung in Neukölln in Sicherheit gebracht und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Seitenflügel des Gebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist zunächst nicht bewohnbar. Etwa 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz.