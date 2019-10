Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Neukölln

Der Brand einer Wohnung in Berlin-Neukölln hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Mann wurde aus der Wohnung in Sicherheit gebracht und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Rund 90 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort.

© dpa

Der Brand in der Nogatstraße war im dritten Stock eines Seitenflügels ausgebrochen. Das Feuer griff auch auf das darüber liegende Stockwerk über. 15 weitere Menschen mussten das Gebäude verlassen. Eine Frau klagte über gesundheitliche Beschwerden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Feuerwehrangaben ist der Seitenflügel vorerst nicht bewohnbar. Warum das Feuer in einer Küche ausbrach, war zunächst nicht bekannt.