Trotz Regenwetter: Berlin feiert Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit wird in Berlin nicht nur gefeiert, sondern auch protestiert. Mehrere Demonstrationen sind für den Feiertag angekündigt. Einige tausend Menschen wollen gegen die hohen Mieten auf die Straße gehen. Außerdem haben Rechtspopulisten und Neonazis eine Demonstration geplant. Die Polizei rechnet aber nach eigenen Angaben nicht damit, dass es zu Konflikten zwischen den Veranstaltungen kommt.

Politiker verschiedener Parteien erinnerten im Vorfeld an die Leistung der ostdeutschen Bevölkerung. «Der 3. Oktober verbindet sich als Tag der Einheit mit dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, dessen 30. Jubiläum wir in diesem Jahr feiern», erklärte Müller bereits am Dienstag. Mutige Ostdeutsche hätten die Herrschaft der SED zum Einsturz gebracht und damit die Voraussetzung für die Einheit geschaffen.