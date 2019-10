Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kritik Ramelows an Unterschieden zwischen Ost und West

Zum Tag der Deutschen Einheit hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Unterschiede bei Löhnen und Renten zwischen Ost und West kritisiert. Auch sei die Zahl Ostdeutscher in Führungspositionen «unangemessen gering» und bei der Vergabe von Bundesbehörden würden die Ostländer benachteiligt. «Hier müssen wir noch nacharbeiten», betonte Ramelow am Mittwoch in einer Mitteilung. Unter dem Titel «Die Friedliche Revolution und ihre Wirkung auf die heutige Gesellschaft» laden Landesregierung und Landtag am Donnerstag (3. Oktober) um 18.00 Uhr zu einer Festveranstaltung in die Erfurter Predigerkirche.

© dpa