Laser und Laternen zum Mondfest in der Gärten der Welt

Mit Musik, Tänzen und einer Lasershow wird heute in den Berliner Gärten der Welt das chinesische Mondfest gefeiert. Ein Höhepunkt des Events in Marzahn ist die Erstaufführung der Oper «Der Traum der Roten Kammer», wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Demnach startet das Fest um 17.30 Uhr. Um 20.45 ist zudem ein Laternenumzug geplant. Das Mondfest ist zweitwichtigste Fest in China und wird groß mit Verwandten und Freunden gefeiert.