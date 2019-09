Keine Teilzeit mehr: Abgeordnete bekommen höhere Diäten

Bisher galt das Berliner Abgeordnetenhaus als Teilzeitparlament, obwohl viele Mitglieder faktisch in Vollzeit politisch arbeiten. Das soll sich nun auch in der Vergütung abbilden - zum Leidwesen des Bundes der Steuerzahler.

Berlin (dpa/bb) - Die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses bekommen ab nächstem Jahr deutlich mehr Geld. Ihre Diäten steigen um fast 60 Prozent von 3944 auf 6250 Euro im Monat. Im Gegenzug soll das bisherige Teilzeitparlament mehr und länger arbeiten. Eine entsprechende Reform beschloss das Abgeordnetenhaus am Donnerstag in namentlicher Abstimmung mit Stimmen von SPD, Linken, Grünen, CDU und FDP. Die AfD votierte als einzige Fraktion dagegen. Kritik kam auch vom Steuerzahlerbund.

Künftig brauchen die Abgeordneten mehr Sitzfleisch. So gehen die Tagungen des Parlaments in Zukunft drei Stunden länger bis 22.00 Uhr. Ab 2021 sind zwei zusätzliche Sitzungstermine pro Jahr vorgesehen, so dass sich deren Gesamtzahl auf 18 erhöht. Die Sitzungen der Ausschüsse, in denen die eigentliche parlamentarische Arbeit stattfindet, dauern statt zwei künftig drei Stunden.