Studie: Tausende Kita-Fachkräfte fehlen

Eine neue Studie bescheinigt Berlin Fortschritte bei der Kita-Qualität, sieht aber auch noch Verbesserungsbedarf - unter anderem beim Betreuungsschlüssel.

Um eine kindgerechte Betreuung in den Kitas sicherzustellen, seien 11.900 zusätzliche Fachkräfte nötig, heißt es im neuesten Ländermonitoring der Bertelsmann-Stiftung, das am Donnerstag, den 26. September 2019 veröffentlicht wurde. Momentan sei die Betreuungssituation nicht optimal und mit einer hohen Arbeitsbelastung für die Erzieher verbunden.

Betreuungsverhältnis in Kitas hat sich verbessert

Am 1. März 2018 war demnach eine vollzeitbeschäftigte pädagogische Fachkraft in Krippengruppen rechnerisch für 5,7 ganztagsbetreute Kinder zuständig. Das Verhältnis habe sich damit im Vergleich zu 2014 (1 zu 5,9) leicht verbessert. Ähnlich der Trend in den Kindergartengruppen: Hier waren Erzieher 2018 für 8,6 Kinder verantwortlich nach 8,8 im Jahr 2014. Die Stiftung empfiehlt, dass in Krippengruppen maximal 3 und in Kindergartengruppen 7,5 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen.