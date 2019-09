Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Bäderrettung: DLRG sammelt mehr als 130 000 Unterschriften

Gegen Bäderschließungen hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach eigenen Angaben mehr als 130 000 Unterschriften gesammelt. Eine entsprechende Petition sei dem Petitionsausschuss des Bundestages am Mittwoch in Berlin übergeben worden, teilte die Organisation in Bad Nenndorf mit. «Kommt es nun während der Beratung im Petitionsausschuss zu einem positiven Ergebnis, gibt der Ausschuss eine Empfehlung heraus, über die schließlich der Bundestag beschließt», hieß es.

Unter dem Titel «Rettet die Bäder!» war die Petition vor rund einem Jahr an den Start gegangen, der Großteil der Menschen unterzeichnete über das Internet. Nach DLRG-Angaben wurden in Deutschland in den vergangenen 17 Jahren im Schnitt pro Jahr 80 Schwimmbäder geschlossen. Gefordert wird ein bundesweiter Masterplan zum flächendeckenden Erhalt und der Sanierung von Schwimmbädern. Der Finanzbedarf betrage etwa 14 Milliarden Euro, den je zu Hälfte der Bund und die Länder sowie Kommunen übernehmen sollen.

Die DLRG beklagt schon länger, dass die Menschen schlechter schwimmen können, insbesondere treffe das Kinder. Rund 60 Prozent der Zehnjährigen sind nach einer von der DLRG 2017 in Auftrag gegebenen Umfrage keine sicheren Schwimmer. Zahlreichen Grundschulen fehle der Zugang zu einem Bad. Bis Ende August ertranken in Deutschland 348 Menschen, 97 weniger als im Vorjahreszeitraum.