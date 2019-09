Stasi-Akten sollen ins Bundesarchiv: Bundestag berät

Das Archiv der DDR-Staatssicherheit mit Millionen geretteter Akten gilt als Errungenschaft der friedlichen Revolution. Mit den Papieren soll über die Geschichte aufgeklärt werden. Wie wird das künftig klappen?

Berlin (dpa) - Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall will der Bundestag am Donnerstag über den künftigen Umgang mit den geretteten Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) entscheiden. Einer der Hauptpunkte ist die geplante Überführung Millionen geretteter Stasi-Akten, Filme, Fotos und Tonaufzeichnungen in das Bundesarchiv. Bislang ist das Archiv Kernstück der Stasi-Unterlagen-Behörde, die als Errungenschaft der friedlichen Revolution vom Herbst 1989 gilt.