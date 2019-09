Gegenproteste begleiten Demo von Abtreibungsgegnern

Bei einer Demonstration forderten Abtreibungsgegner ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Dabei wurde der «Marsch für das Leben» von einigen Gegenprotesten begleitet. Am Ende müssen die Veranstalter reagieren.

Berlin (dpa/bb) - Die Demonstration «Marsch für das Leben» von Abtreibungsgegnern in Berlin-Mitte hat am Samstag für große Gegenproteste gesorgt. Eine Polizeisprecherin sprach von Teilnehmerzahlen «im unteren vierstelligen Bereich» auf beiden Seiten sowie bei verschiedenen Störaktionen gegen den Marsch. «Ungefähr 8000 Menschen waren bei uns diesmal dabei - so viele wie noch nie», sagte eine Sprecherin der Abtreibungsgegner.