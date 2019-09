Berliner Polizei vermisst Maschinenpistole

Die Berliner Polizei sucht nach einer verschwundenen Dienstwaffe. Auch Munition ist weg.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei vermisst seit mehreren Monaten eine Maschinenpistole. Im Rahmen einer «anlassunabhängigen» Bestandsprüfung sei am 1. November 2018 aufgefallen, dass eine Maschinenpistole in einer Lagerstätte fehlte, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag, nachdem «Bild» und «B.Z.» über den Vorgang berichtet hatten. «Mit der Maschinenpistole fehlen auch Munition und Zubehörteile», fügte sie hinzu.