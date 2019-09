Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

In den meisten Berliner Familien gehen beide Eltern arbeiten

In den meisten Berliner Familien gehen die Mutter und der Vater arbeiten. Das ergab eine Auswertung des Mikrozensus 2018 durch das Landesamt für Statistik. Demnach lag der Anteil der Familien mit zwei erwerbstätigen Eltern im vergangenen Jahr bei knapp 70 Prozent, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Bei rund 24 Prozent der Familien mit minderjährigen Kindern ging nur ein Elternteil arbeiten. Bei rund 7 Prozent waren die Eltern arbeitslos. In Familien mit einem erwerbstätigen Elternteil hatte 2018 in mehr als 83 Prozent der Fälle der Vater einen Job. Das monatliche Nettoeinkommen lag im Durchschnitt bei 3700 Euro.

Nach Angaben der Statistiker gingen rund 71 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten. Das durchschnittliche Nettomonatseinkommen lag bei 1875 Euro.