Opposition fordert Neubau gegen Wohnungslosigkeit in Berlin

Wie viele Wohnungslose es in Berlin gibt, ist nicht klar. Fachleute gehen von gestiegenen Zahlen aus. Die Opposition sieht vor allem ein Problem bei der Wohnungslosigkeit.

Berlin (dpa/bb) - Oppositionspolitiker im Berliner Abgeordnetenhaus fordern im Kampf gegen die Wohnungslosigkeit in der Hauptstadt mehr Neubau. Die beste Wohnungslosenhilfe bestehe im Wohnungsneubau, sagte der CDU-Abgeordnete Maik Penn am Donnerstag in der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. «Jede zusätzliche Wohnung hilft.» Er forderte die rot-rot-grüne Koalition auf, ein Bündnis für Mieten und Neubau zu bilden, den Bestand von landeseigenen Wohnungen aufzustocken und innerstädtische Hochhäuser zu schaffen.