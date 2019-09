Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kühlschränke lösen Brand in Flüchtlingsunterkunft aus

Falsch angeschlossene Kühlschränke haben wahrscheinlich den Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Berlin-Köpenick ausgelöst. Bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler nach waren diese unsachgemäß ans Stromnetz angeschlossen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Beamten gehen daher von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Bei dem Brand am Dienstagabend wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. In der Unterkunft in der Alfred-Randt-Straße lebten nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten 286 Flüchtlinge. Etwa 200 mussten in andere Unterkünfte verlegt werden, weil die Unterkunft stark verraucht sei. Sie sollten in Treptow-Köpenick, Neukölln und Pankow unterkommen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ist der betroffene Gebäudeteil wegen der Schäden durch das Feuer und Löschwasser vorerst unbewohnbar.