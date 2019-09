Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Drei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Berlin-Köpenick sind drei Menschen verletzt worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend sagte. Es handele sich um einen Wachmann und zwei Bewohner. Der Brand sei schnell gelöscht worden.

© dpa

In der Unterkunft in der Salvador-Allende-Straße leben derzeit 286 Flüchtlinge, wie der Sprecher des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Sascha Langenbach, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Etwa 80 von Ihnen müssten nach ersten Schätzungen in andere Unterkünfte verlegt werden, hieß es. Sie sollen voraussichtlich in Marzahn und Treptow-Köpenick unterkommen. Über die Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.

Das Feuer war um 17.20 Uhr gemeldet worden. Es war laut Feuerwehr in einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Container-Baus ausgebrochen. Die Unterkunft in Köpenick war eine der ersten, die in Containerbauweise in Berlin für Flüchtlinge errichtet wurde. Sie ist laut Langenbach seit 2014 in Betrieb.