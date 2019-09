Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berlin Rebels treffen im DM-Viertelfinale auf Unicorns

Der Erstligist der German-Football-League, Berlin Rebels, trifft im Viertelfinale der Endrunde um die deutsche Meisterschaft auf den in dieser Saison bislang ungeschlagenen Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns. Am 21. September empfangen die Süddeutschen den Hauptstadtverein im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall.

Es ist das dritte Duell der beiden Kontrahenten, nach 2016 und 2017. In beiden bisherigen Begegnungen gingen die Unicorns als Sieger vom Platz. Mit seiner geballten Offensivkraft (680:176 Punkte in 14 Spielen) gilt das Team aus Schwäbisch Hall als klarer Favorit gegen den Außenseiter aus der Hauptstadt (387:302 Punkte).