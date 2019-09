Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

85 000 Tickets für Festival Lollapalooza verkauft

Die Veranstalter des Musikfestivals Lollapalooza haben in diesem Jahr so viele Tickets wie noch nie verkauft. Insgesamt 85 000 Eintrittskarten für beide Festivaltage seien ausgegeben worden, sagte ein Sprecher der Veranstaltung. Die Festivalbesucher feierten am Samstag und Sonntag am und im Berliner Olympiastadion auf verschiedenen Bühnen unter anderem zu Acts wie Rita Ora, Kraftklub, Kings of Leon oder Billie Eilish. Im Vorjahr hatten an beiden Tagen jeweils rund 70 000 Besucher gefeiert.

Laut Polizei gingen über den Tag hinweg mehrere Beschwerden von Anwohnern wegen der Lautstärke des Festivals ein. Weil sich auch im vergangenen Jahr viele Anwohner über den Lärm beschwert hatten, gelten dieses Mal strengere Auflagen für die Veranstalter. Für den sogenannten Lärmschutzkreis wurde der Pegel von 80 Dezibel oder dB(A) auf 76 dB(A) gesenkt, was etwa einer Waschmaschine beim Schleudern entspricht. 15 Haushalte seien für die Zeit des Festivals anderweitig untergebracht worden, so der Sprecher des Veranstalters. Das Festival findet in diesem Jahr zum fünften Mal in Deutschland statt.