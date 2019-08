Berliner kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch

Treppensteigen ist schwierig und ein Besuch im Bowlingcenter auch - Lars aus Berlin hat Schuhgröße 57 und damit einige Herausforderungen, aber auch lustige Erlebnisse.

Berlin (dpa/bb) - Der 16-jährige Berliner Lars Motza kommt mit Schuhgröße 57 ins Guinness-Buch der Rekorde. Damit wird ihm bescheinigt, die größten Füße eines männlichen Teenagers weltweit zu haben. Sein linker Fuß misst 35,05 Zentimeter, der rechte 34,98, berichtet Lars im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in seinem Heimat-Stadtteil Berlin-Hermsdorf. Lars braucht Schuhgröße 57 - die es in Deutschland so gar nicht gibt.