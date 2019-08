Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

AfD-Abgeordneter provoziert in Parlamentssitzung

Die AfD-Fraktion hat am Donnerstag in der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses für einen Zwischenfall gesorgt. Der AfD-Abgeordnete Frank Scholtysek hielt während einer Rede des Grünen- Abgeordneten Georg Kössler plötzlich ein Plakat hoch, das wie ein Ortseingangsschild gestaltet war. Darauf stand: «Umerziehungslager Berlin - entmotorisierte Zone». Über dem Satz war in Form eines roten Stempels zu lesen: «Abgelehnt». Scholtysek spielte damit auf Überlegungen in der rot-rot-grünen Koalition an, den Autoverkehr zumindest in der Innenstadt im Interesse des Klimaschutzes nach und nach zu reduzieren. Die AfD ist dagegen.

Parlamentspräsident Ralf Wieland rief den Abgeordneten zur Ordnung. Derartige Aktionen seien im Abgeordnetenhaus nicht erlaubt.