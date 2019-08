Parlamentsreform in Berlin geplant

Seit Jahrzehnten wird in Berlin immer mal wieder über eine Parlamentsreform diskutiert. Nun wollen es die Fraktionen im Abgeordnetenhaus angehen.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin gibt es Pläne für eine Parlamentsreform. Damit könnte sich das Abgeordnetenhaus faktisch von einem Halbtags- in Richtung eines Vollzeitparlaments entwickeln. Entsprechende Berichte von RBB und Tagesspiegel wurden der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag aus Fraktionskreisen bestätigt.