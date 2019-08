DRK-Suchdienst: Weiterhin viele Suchanträge zum Zweiten Weltkrieg

Tausende Familien in Deutschland suchen noch immer nach Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus der jüngsten Bilanz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hervor.

Danach gingen allein von Januar bis Juli 4778 Anfragen beim DRK-Suchdienst ein. «Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt jetzt schon 74 Jahre zurück, aber das Interesse in vielen deutschen Familien am Schicksal ihrer vermissten Angehörigen ist immer noch unglaublich groß», sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt zum Internationalen Tag der Vermissten am 30. August.