Ausstellung von Bauhaus-Meister Moholy-Nagy rekonstruiert

Mit Blick auf das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum hat die Kunstbibliothek Berlin den von László Moholy-Nagy (1895-1946) konzipierten Ausstellungsraum «Wohin geht die typographische Entwicklung?» rekonstruiert. 1929 hatte der Bauhaus-Meister 78 Schautafeln gestaltet und im Martin-Gropius-Bau in Berlin ausgestellt, wie die Kunstbibliothek am Mittwoch mitteilte. Er befasste sich dabei mit der Entwicklung der «Neuen Typografie» seit der Jahrhundertwende und der Zukunft der Typografie im Zeitalter der Fotografie. Bis zum 15. September wird die Rekonstruktion der Ausstellung nun gezeigt. Damit «öffnet sich ein neuer Blick in eine der innovativsten Phasen im Schaffen des ungarischen Künstlers», hieß es.