Dachbrand in Neu-Hohenschönhausen

Das Flachdach eines Mehrfamilienhauses hat in Berlin-Neu-Hohenschönhausen Feuer gefangen. Rund 240 Quadratmeter Fläche brannten, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach war der Brand auf einem fünfgeschossigen Gebäude am Dienstagnachmittag nach weniger als einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Drei Bauarbeiter, die auf dem Dach waren, hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

