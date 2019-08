Polizei gründet Ermittlungsgruppe zu Rigaer Straße

Seit Jahren tobt die Auseinandersetzung um die Rigaer Straße. Zwar gibt es in einem früher besetzten Haus viele Mietverträge. Aber manche Räume sind besetzt. Die Polizei geht jetzt neue Wege.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei will gezielter gegen linksextreme Täter rund um die früher besetzten Häuser in der Rigaer Straße in Friedrichshain vorgehen. Dazu wurde am 5. August eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, die für die Straftaten in der Rigaer Straße und Umgebung zuständig ist. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage des FDP-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.