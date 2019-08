Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Hüte auf: Kunstfest stellt zum Start Historisches nach

Bekleidet mit Frack, Fransenkleidchen und Hüten haben Thüringer Politiker, Bürger und Schauspieler zum Beginn des Kunstfests in Weimar an die letzte Sitzung der Weimarer Nationalversammlung erinnert. Exakt 100 Jahre nach dem Auszug des Parlaments aus dem Deutschen Nationaltheater (DNT) stellten sie sich am Mittwoch wie die Parlamentarier damals zum Gruppenfoto vor dem Gebäude auf. Die Abgeordneten verließen am 21. August 1919 offiziell das Theater in Weimar, wo sie zuvor über mehrere Monate die Verfassung für die erste parlamentarische Demokratie Deutschlands erarbeitet hatten.

© dpa

«Lassen Sie uns gemeinsam eine neue Nationalversammlung bilden», rief Rolf C. Hemke den Teilnehmern und Zuschauern zu. Der künstlerische Leiter des Festivals war selbst kostümiert und trug einen Zylinder. Danach zog die Gruppe ins Theater. Dort sollten unter Regie von Nurkan Erpulat (Maxim-Gorki-Theater Berlin) Schauspieler des DNT, Politiker und andere Laien in einem «Reichstags-Reenactment» Debatten aus der Zeit der Weimarer Republik nachspielen.