Bei einem Kellerbrand in Neukölln sind vier Menschen verletzt worden.

Zwei der Bewohner des Einfamilienhauses in Rudow kamen ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen (18. August 2019) mitteilte. Die beiden anderen wurden ambulant versorgt. 30 Feuerwehrleute löschten den Brand am Samstagabend in etwa zwei Stunden. Die Bewohner wurden demnach durch die Rauchentwicklung verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.