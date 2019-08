Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Ein Dutzend Autos brennt am Wochenende in Berlin

Zwölf brennende Wagen an einem Wochenende: In verschiedenen Berliner Bezirken stehen Autos in Flammen. Nun hat die Polizei einen Verdacht.

© dpa

Berlin (dpa/bb) - Die Feuerwehr ist am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausgerückt, um brennende Autos zu löschen. Allein in der Nacht zum Sonntag brannten in Berlin sieben Autos aus. In der Nacht davor waren es fünf Autos. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Brandstiftung. Zudem werde ein Zusammenhang der Taten geprüft, sagte eine Sprecherin.

In Neu-Hohenschönhausen fing am Samstagabend ein Auto Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Kurz darauf brannte in Reinickendorf ein Wagen, ein weiterer fing dadurch Feuer. In Lichtenberg am Rodeliusplatz brannten den Angaben nach am frühen Sonntagmorgen vier Autos komplett aus. Außerdem soll ein Elektroroller am Kottbusser Tor in Kreuzberg gebrannt haben.

In Marzahn brannte am frühen Samstagmorgen ein Auto komplett aus, ein weiteres wurde im Innenraum stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein dritter Wagen, der in der Nähe stand, wurde demnach durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Kurz darauf brannte in Neukölln ein Auto aus. Ein davor geparkter Wagen wurde beschädigt.