Berliner Polizei schaltet Warteschlange für Notruf ab

Nach Problemen bei der Annahme von Notrufen hat die Berliner Polizei die Bandansage und die Warteschlange abgeschaltet. Anrufer der 110 hören jetzt ein Freizeichen, bis ihr Anruf angenommen wird, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seit Mitte bis voraussichtlich Anfang September sitzt die Notrufzentrale in einem technisch eingeschränkten Ausweichquartier in der Friesenstraße.

© dpa

Das Dach der eigentlichen Notrufzentrale im Polizeipräsidium wird saniert. Mehrere Anrufer hätten sich beschwert, weil sie zum Teil mehrere Minuten in der Warteschlange hingen, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sagte. Es habe auch Fälle gegeben, bei denen Anrufer aus der Warteschleife geworfen worden seien, so dass sie erneut anrufen mussten.

Auch ohne Warteschleife ist das nicht ausgeschlossen. «Nur wenn im Ausnahmefall die Verbindung abbricht oder ein Besetzt-Zeichen ertönt, ist ein erneuter Anruf bei der '110' erforderlich», hieß in der Pressemitteilung der Polizei.