Schulze wirbt fürs Leitungswasser-Trinken

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ruft für mehr Umwelt- und Klimaschutz dazu auf, Leitungswasser zu trinken. Das Wasser aus dem Hahn in Deutschland sei «einwandfrei», sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. «Wer Leitungswasser trinkt, spart Geld, Energie und unnötige Verpackungen.» Trinkwasserbrunnen seien eine «gesunde und umweltfreundliche Alternative zu den vielen Einweg-Wasserflaschen, die die Leute täglich mit sich herumtragen» - und machten es vor allem an heißen Tagen angenehmer sich in Städten aufzuhalten.

Schulzes Ministerium fördert das Trinkwasser aus der Leitung über einen Verein: «a tip: tap» ist Englisch und heißt «Ein Tipp: Wasserhahn». Er organisiert das Projekt «Wasserwende - Trinkwasser ist Klimaschutz», Schulze unterstützt es mit 1,3 Millionen Euro. Ziel sei «der Umstieg von Flaschen- auf Trinkwasser aus der Leitung, um die CO2-Emissionen und den Plastikmüll zu reduzieren», teilte das Umweltministerium mit. Es geht vor allem um Informationen sowie Trinkbrunnen und andere Orte, an denen man seine Wasserflasche auffüllen darf.