Berlin: Abgeordnetenhaus debattiert über Probleme an Schulen

Zuletzt gab es aus der Bildungsverwaltung immer wieder Hiobsbotschaften über Berlins Schulen. Nun muss sich Senatorin Scheeres im Abgeordnetenhaus erklären.

© dpa

Berlin (dpa/bb) - Nach dem jüngsten Wirbel um fehlende Schulplätze in Berlin berät am Donnerstag das Abgeordnetenhaus über die Probleme im Bildungswesen. Im Fokus steht dabei Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), die seit Schuljahresbeginn von der Opposition heftig angegangen wird. Gründe sind Lehrermangel, seit längerem bestehende Qualitätsprobleme an den Schulen und Unterrichtsausfall.

Neuen Ärger handelte sich Scheeres zuletzt wegen eines drohenden Mangels an Schulplätzen ein. Nachdem zunächst von bis zu 26 000 fehlenden Plätzen in zwei Jahren die Rede und die Aufregung darüber groß war, legte Scheeres am Dienstag neue Prognosen vor.

Demnach fehlen zum Schuljahr 2021/2022 bis zu 9500 Schulplätze, wenn Senat und Bezirke nicht gegensteuern. Um die Lücke zu schließen, will Scheeres das milliardenschwere Schulbauprogramm der rot-rot-grünen Koalition beschleunigen. Die zuvor von ihrer Verwaltung kommunizierte Lücke von mehr als 20 000 Plätzen nannte sie unrealistisch. Dabei habe es sich um eine Maximalprognose als grobe Planungsgröße gehandelt.

Vor diesem Hintergrund debattiert das Parlament in einer Aktuellen Stunde über den Status Quo bei der Bildung und Zukunftsstrategien. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja erinnerte daran, dass die SPD seit 23 Jahren Verantwortung für die Bildung in Berlin trage. Ergebnis seien «marode Schulen mit antiquarischer Ausstattung, akuter Lehrermangel und Pädagogen-Flucht nach Brandenburg, alleingelassene Quereinsteiger und demotivierte Schüler». Scheeres müsse sich diesen Problemen stellen und dem Abgeordnetenhaus eine überzeugende Strategie präsentieren, forderte Czaja.

Auch die Grünen als Regierungspartner erwarten eine gründliche Analyse und Transparenz von Scheeres, wie die Fraktion vor der Debatte deutlich machte. Ein Antrag der AfD, die Senatorin im Parlament formal zu missbilligen, dürfte indes keine Mehrheit finden.

Scheeres ist seit 2011 Bildungssenatorin und steht wegen Qualitätsdefiziten an den Schulen schon länger in der Kritik. So schneiden Berliner Grundschüler der dritten Klasse bei bundesweiten Vergleichstests etwa in Deutsch oder Mathematik regelmäßig schlecht ab. Außerdem ist die Quote derjenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, in Berlin höher als anderswo. Je nach Erhebungsmethode lag sie 2017 bei 11,7 beziehungsweise 9,2 Prozent. Scheeres setzte dem ein «Qualitätspaket» entgegen, das unter anderem mehr Deutsch- und besseren Mathematikunterricht an Grundschulen beinhaltet.

Hinzu kommt der Lehrermangel, der indes auch andere Bundesländer beschäftigt. Fast zwei Drittel der 2734 in diesem Schuljahr eingestellten Lehrkräfte sind Quer- oder Seiteneinsteiger ohne pädagogische Ausbildung. Immerhin sei es so im Unterschied zu anderen Ländern gelungen, alle freien Stellen zu besetzen, so Scheeres. Die CDU fordert unter anderem, Lehrer wieder zu verbeamten, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Berlin ist das einzige Bundesland, das Lehrer nicht zu Beamten macht.