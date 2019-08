Umfrage: Knapp 70 Prozent der Ostdeutschen geht es besser

Knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall finden 69 Prozent der Ostdeutschen einer Forsa-Umfrage zufolge ihre persönliche Situation besser als früher.

9 Prozent der Befragten gaben hingegen eine Verschlechterung seit dem Ende der DDR an. 18 Prozent meinten, es sei «genauso wie früher», ging aus dem am 12. August 2019 veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer hervor. In dessen Auftrag hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa 1500 Über-45-Jährige in den neuen Ländern in der vergangenen Woche befragt.