Neue Grundschule in Lichtenberg eröffnet

In Berlin-Lichtenberg ist am Samstag eine neue Grundschule eröffnet worden. Hier können von nun an 75 Schulanfänger lernen, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Die Bildungseinrichtung sei der zweite neu eröffnete Bau der Berliner Schulbauoffensive. Das Programm sieht den Angaben nach vor, bis 2026 rund 5,5 Milliarden Euro in die Sanierung und den Bau von Schulen zu investieren. Mehr als 60 Schulen müssen neu errichtet, mehrere Hundert saniert, um- und ausgebaut werden.

Für die neue Schule an der Konrad-Wolf-Straße mit 430 Plätzen war erst im Januar dieses Jahres der Grundstein gelegt worden. Die Baukosten wurden mit rund 26 Millionen Euro angegeben. Wenige Tage zuvor hatte in Berlin-Mahlsdorf eine neue Integrierte Sekundarschule den Betrieb aufgenommen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) betonte bei der Eröffnung am Samstag laut Mitteilung, die neuen Schulen aus Holzmodulen seien positive Beispiele für einen zügigen und zeitgemäßen Schulbau. «Berlin braucht sehr schnell neue Schulplätze», sagte sie. Berlin könne schnell neue Plätze schaffen. Katrin Lompscher (Linke), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, unterstrich, dass die Schule in weniger als einem Jahr Bauzeit errichtet werden konnte. Das sei eine große Leistung aller Beteiligten.