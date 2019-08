Knapp 34 000 neue Schüler: CDU fordert Aktuelle Stunde

In der Hauptstadt wird mehr Platz für Schulkinder gebraucht. Es wird gebaut, das Geld liegt auch bereit. Doch die Kritiker verstummen nicht.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin haben rund 33 800 ABC-Schützen ihre Zuckertüten bekommen. In vielen Schulen sowie in Familien gab es am Samstag Feiern für die Erstklässler. Für sie beginnt am Montag der Unterricht. Im Stadtbezirk Lichtenberg wurde eine neue Grundschule eröffnet. Indes bekräftigte die oppositionelle CDU ihre Kritik an der Bildungspolitik des rot-rot-grünen Senats.