Neukölln: Kiezhausmeister gegen Müllhalden

Was tun, wenn vor der Haustür plötzlich ein olles Sofa und eine durchgelegene Matratze stehen? Neukölln erprobt seit einigen Monaten neue Wege.

Berlin (dpa/bb) - Neukölln erprobt eine neue Strategie gegen illegalen Straßenmüll: Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) stellte am Freitag eine Zwischenbilanz der fünf «Kiezhausmeister» vor, die seit Februar im Auftrag des Bezirksamts unterwegs sind. Die Männer und Frauen melden seit einigen Monaten zum Beispiel illegalen Müll beim Ordnungsamt, organisieren Putzaktionen mit Vereinen oder verleihen vier Lastenfahrräder für Mülltransporte. Sie sehen ihre Arbeit als Erfolg. «Kein Müll mehr auf den Straßen ist ein Mehrwert für alle», sagt Hikel.

Neuköllns Müllhalden sind seit Jahren ein Ärgernis. Im Jahr 2018 entsorgte die Berliner Stadtreinigung (BSR) in diesem Bezirk 9480 Kubikmeter illegalen Sperrmüll und Elektroschrott. Das entspreche einem 21 Meter hohen Wohnhaus, inklusive Hof, rechnet der studierte Mathematiklehrer Hikel vor. Hinter ihm in der Altenbraker Straße ist ein aufgetürmter Sperrmüllhaufen vor einem Wohnhaus zu sehen - ein Sofa, das von einer großen Matratze begraben wird. Auf die Matratze ist in orangefarbener Leuchtschrift «Nicht richtig!» gesprüht.