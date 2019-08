Arbeiten Ordnungsämter länger? Bezirke widersprechen

Wenn das Berliner Nachtleben mit seinen positiven, aber auch negativen Seiten so richtig losgeht, machen die Ordnungsämter Feierabend. Nun sollen sie ein Schippe drauflegen. Doch das ist nicht so einfach.

Berlin (dpa/bb) - Weckt der Berliner Senat falsche Hoffnungen auf mehr Ordnung und Sicherheit? Jedenfalls hat die Ankündigung von Innensenator Andreas Geisel und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD), die Mitarbeiter der Ordnungsämter seien «ab sofort» länger in der Stadt unterwegs, am Freitag für Wirbel gesorgt. Mehrere Bezirke widersprachen und machten deutlich, dass dies wegen fehlenden Personals nicht umzusetzen sei.

Innensenator Andreas Geisel und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) kündigten am Freitag an, dass nunmehr die Dienstzeiten an sieben Tagen der Woche bis Mitternacht ausgeweitet würden. Möglich mache das eine Vereinbarung des Senats und des Hauptpersonalrats. Auf freiwilliger Basis könnten die Bezirke mit den örtlichen Personalvertretungen noch weitergehende Einsatzzeiten vereinbaren.