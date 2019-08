Berliner Schüler starten in neues Schuljahr

Schluss mit lustig für die Berliner Schüler: Nach den Ferien drücken sie nun wieder die Schulbank. Es gibt aber eine Ausnahme.

Berlin (dpa/bb) - In Berlins Schulen beginnt am Montag nach den Sommerferien wieder der Unterricht. Im neuen Schuljahr 2019/20 lernen gut 363 000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Das sind fast 6700 mehr als im vergangenen Schuljahr. Hinzu kommen fast 88 000 Berufsschüler. Die Zahl der Schulanfänger liegt mit 33 820 etwas niedriger als vor Jahresfrist. Für sie beginnt der Unterricht erst in einer Woche (12. August).

An den Start gehen die ersten beiden neuen Schulen, die im Rahmen der milliardenschweren Schulbauoffensive des Senats entstanden. Die Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf für 550 Schüler wird am Montag (08.45) im Beisein von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) feierlich eröffnet. Neu ist auch die dreizügige Grundschule in der Konrad-Wolf-Straße in Lichtenberg. Bis 2026 sollen in Berlin mehr als 60 neue Schulen entstehen.