Transparenz in Behörden: Stimmensammeln für Volksbegehren

Wer wissen will, ob sein Nachbar eine Baugenehmigung für einen Aufzug gestellt hat, kann bei Berlins Behörden auf Granit beißen. Das müsse sich ändern, fordert ein Bündnis. Es will ein Volksbegehren für mehr Transparenz.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin hat am Samstag das Stimmensammeln für ein neues Volksbegehren begonnen: Mit der Unterschriftensammlung will das Bündnis «Volksentscheid Transparenz» mehr Offenheit von Behörden erreichen. Sie sollen von sich aus zum Beispiel Bebauungspläne und Gutachten in einem Online-Register veröffentlichen. Bisher sei die Resonanz auf die Idee sehr positiv, sagte Sprecherin Marie Jünemann am Samstagnachmittag. «Wenn sich die Leute Zeit nehmen für unsere Erläuterungen, dann unterschreiben sie auch.»

Mit 60 ehrenamtlichen Helfern war die Initiative am Samstag an zehn Orten in Berlin unterwegs. Längere Gespräche seien dabei wichtig, berichtete Jünemann. «Unser Anliegen ist ja nicht so griffig wie zum Beispiel das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen.» Ablehnung gebe es bisher aber nicht. «Niemand hat etwas gegen Transparenz in der Politik», ergänzte die Sprecherin.